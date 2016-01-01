У квадраті АВСД точка М є серединою відрізка АВ знайти площу квадрата квадратаАВСД якщо площа трикутника АМД дорівнює 7 см квадратних

Математика
У квадраті АВСД точка М є серединою відрізка АВ знайти площу квадрата квадратаАВСД якщо площа трикутника АМД дорівнює 7 см квадратних
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треугольник МАД: обозначим МА через х, по формуле площади прямоугольного треугольника получаем: 7=1/2*х*2х х=корень из 7 Тогда сторона квадрата ровна 2корня из 7. По формуле площади квадрата получаем: s=4*7=28 Ответ: площадь квадрата ровна 28см квадратных
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