У квадраті АВСД точка М є серединою відрізка АВ знайти площу квадрата квадратаАВСД якщо площа трикутника АМД дорівнює 7 см квадратних

Математика

У квадраті АВСД точка М є серединою відрізка АВ знайти площу квадрата квадратаАВСД якщо площа трикутника АМД дорівнює 7 см квадратних

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