Жизнь дороже всего сочинение помогите
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Жизнь дороже всего сочинение помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь это бесценный подарок, которым нужно дорожить. Когда зародилась жизнь на земле, ученые точно сказать не могут, но они знаю, что на соседних планетах жизни нет, возможно, она была когда, но по каким-то причинам исчезла. Поэтому мы должны ценить свою планету и дорожить ею.Каждый человек должен радоваться тому, что он живет на земле, и при этом должен уважать не только жизнь остальных людей, но и каждого животного, насекомого и растения. Нужно понимать, что создать что-то искусственно и вселить в него жизнь невозможно. Люди уже научились делать рабатов, создавая им искусственный интеллект, но вложить в них душу они не могут.Нужно тенить свою собственную жизнь, радоваться каждому прожитому дню, и не в коем случаи не отбирать жизнь у других. Ни у кого нет на это право.
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