Если действие правила общественной жизни определяется обычаями людей, то речь ид??т о 1) неформальных нормах 2)формальных нормах 3)нормах-ожидания 4)запрещающих нормах

Обществознание

Если действие правила общественной жизни определяется обычаями людей, то речь ид??т о 1) неформальных нормах 2)формальных нормах 3)нормах-ожидания 4)запрещающих нормах

Автор: Гость