Если действие правила общественной жизни определяется обычаями людей, то речь ид??т о 1) неформальных нормах 2)формальных нормах 3)нормах-ожидания 4)запрещающих нормах
Обществознание
Если действие правила общественной жизни определяется обычаями людей, то речь ид??т о 1) неформальных нормах 2)формальных нормах 3)нормах-ожидания 4)запрещающих нормах
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