6 предложений на тему adjectives
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6 предложений на тему adjectives
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Adjectives-Это прилагательное. 1.My cat is GREY 2.My hoyse is BIG 3.I'm TALL(short) 4.My bag is BIG 5.My shoes are BLACK 6.My house is BIG Вроде как-то так)
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