Очень срочно. Перечислите основные направления эволюционного прогресса

Биология
Очень срочно. Перечислите основные направления эволюционного прогресса
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Гость:
Общая идиоатаптация эволюции и регенерации
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