Родителей Бори зовут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё, то в некоторых падежах непонятно, о ком из них идёт речь. В скольких падежах? (А) в одном (Б) в двух (В) в трёх (Г) в четырёх (Д) в пяти
Русский язык
Родителей Бори зовут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё, то в некоторых падежах непонятно, о ком из них идёт речь. В скольких падежах? (А) в одном (Б) в двух (В) в трёх (Г) в четырёх (Д) в пяти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) в пяти падежах там реально хрень какая то
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