Родителей Бори зовут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё, то в некоторых падежах непонятно, о ком из них идёт речь. В скольких падежах? (А) в одном (Б) в двух (В) в трёх (Г) в четырёх (Д) в пяти

Русский язык
Родителей Бори зовут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё, то в некоторых падежах непонятно, о ком из них идёт речь. В скольких падежах? (А) в одном (Б) в двух (В) в трёх (Г) в четырёх (Д) в пяти
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д) в пяти падежах там реально хрень какая то
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое кол во теплоты необходимо,чтобы 2 кг спирта нагреть до кипения и испарить.На??альная температура 18 градусов
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 249 срочно
Ответить
Русский язык
Запиши слова в транскрипции. Укажите в них гласные и согласные звуки. Образец : [ж??т] Ы гласный звук Ж согласный Т согласный Рыжик,труд...
Ответить
Українська мова
Вилучи зайве словоз ряду синонімів Дзвеніти,дзвін,дзвенькати,бринькати.
Ответить
Русский язык
Дождь снежок ложка рыбка сосновый юлизкий водичка добро улыбка кнопка грибной пл??чо столбы лодка весна стрела зерно кошка травка ветка 10 слов с о...
Ответить