Родителей Бори зовут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё, то в некоторых падежах непонятно, о ком из них идёт речь. В скольких падежах? (А) в одном (Б) в двух (В) в трёх (Г) в четырёх (Д) в пяти

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Родителей Бори зовут Лена и Лёня. Если писать их имена, не ставя точки над буквой ё, то в некоторых падежах непонятно, о ком из них идёт речь. В скольких падежах? (А) в одном (Б) в двух (В) в трёх (Г) в четырёх (Д) в пяти

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