Ручка стоит 8 рублей,простой карандаш 3 рубля,цветной карандашь 5 рублей,фломастер 14 рублей,а ластик 2 рубля.Составь такой набор,чтобы на 528 рублей можно было купить 11 таких наборов?

Математика

Ручка стоит 8 рублей,простой карандаш 3 рубля,цветной карандашь 5 рублей,фломастер 14 рублей,а ластик 2 рубля.Составь такой набор,чтобы на 528 рублей можно было купить 11 таких наборов?

Автор: Гость