Ручка стоит 8 рублей,простой карандаш 3 рубля,цветной карандашь 5 рублей,фломастер 14 рублей,а ластик 2 рубля.Составь такой набор,чтобы на 528 рублей можно было купить 11 таких наборов?
Математика
Ручка стоит 8 рублей,простой карандаш 3 рубля,цветной карандашь 5 рублей,фломастер 14 рублей,а ластик 2 рубля.Составь такой набор,чтобы на 528 рублей можно было купить 11 таких наборов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8+3+5+14+2=32 руб - один набор 2) 32х11=352 руб - 11 наборов 3) 528-352=176 руб осталось можно сделать еще 5 наборов и останется 4 рубля
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