"Руслан и Людмила" (Отрывок) У лукоморья дуб зелёный. Найдите все эпитеты

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"Руслан и Людмила" (Отрывок) У лукоморья дуб зелёный. Найдите все эпитеты
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Гость:
Борзый конь, зеленый дуб, чистое поле, светлый терем, златая цепь, брег песчаный, бурый волк, серебряные чаши, цареградские ковры, голос странный.
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