Русский язык 1 часть вентана граф фгос шмелёв а.д.,флоренская э.а.,савчук л.о.,шмелёва е.я№36

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Русский язык 1 часть вентана граф фгос шмелёв а.д.,флоренская э.а.,савчук л.о.,шмелёва е.я№36
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несчастные звери толпились у дверей доктора Айболита. Наступило неловкое молчание. Мне не нравится то, что вы нам предлагаете. Кое-что в его поведении становится непонятным. Мы с ним не враги, хотя часто не согласны друг с другом. Если же дует нежеланный борей, начинается дождь, появляются волны с гребешками, то следует причалить к берегу и переждать ненастье.  Орфограммы: правописание не с частями речи, непроизносимый согласный, безударная гласная в корне слова, заглавная буква имён, безударная гласная в окончание, правописание -тся -ться, суффиксы н и нн.
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