Определите площадь и периметр прямоугольника со стороной x и у
Информатика
Определите площадь и периметр прямоугольника со стороной x и у
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Такие формулы: S = xy P = 2(x+y)
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