Рыцарский феод целиком передавался по наследству старшему сыну феодала . Почему его не делили между все сыновьями ?

Гость: Гость:

Закон такой был. Вспомните сказку "Кот в сапогах" : старшему сыну - мельницу, среднему - осла, младшему - кота. А закон, на самом деле, был более суров. Старшему сыну доставалось всё. Остальным сыновьям, максимум, доспех и оружие. Почему не делили поровну? Несмотря ни на что, земельный надел был относительно небольшим, и там, где нормально могла прокормиться одна семья, две и более стали бы голодать ( это относиться и к народу, живущему на данном участке земли) . Так что, с другой стороны, закон этот более чем гуманный.