Рзапрещающие знаки дорожного движения начислю 15 балов
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Рзапрещающие знаки дорожного движения начислю 15 балов
Ответ(ы) на вопрос:
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Обгон запрещён, остановка запрещена,проезд запрещён
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