Сочинение на тему (потерять доверие)пж помогите
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Сочинение на тему (потерять доверие)пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение например-Я пригласила подругу или друга в гости он не пришол а ты ему доверял или например ты рассказала подруге свой секрет и доверяеш она предала ты потеряла доверие к этому человеку
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