Напишите георафические объекты, названные в честь путешественников: Марко Поло, Фернан Магеллан, Христофор Колумб, Васко Да Гама, Афанасий Никитин, Давид Ливингстон (других нельзя. Можно не все)

География

Напишите георафические объекты, названные в честь путешественников: Марко Поло, Фернан Магеллан, Христофор Колумб, Васко Да Гама, Афанасий Никитин, Давид Ливингстон (других нельзя. Можно не все)

Автор: Гость