Напишите георафические объекты, названные в честь путешественников: Марко Поло, Фернан Магеллан, Христофор Колумб, Васко Да Гама, Афанасий Никитин, Давид Ливингстон (других нельзя. Можно не все)
География
Напишите георафические объекты, названные в честь путешественников: Марко Поло, Фернан Магеллан, Христофор Колумб, Васко Да Гама, Афанасий Никитин, Давид Ливингстон (других нельзя. Можно не все)
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Мост Марко Поло Магелланов пролив памятник Колумба
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