Разбор под цифрой 3 слова напоённые

Русский язык
Разбор под цифрой 3 слова напоённые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напоённые - какие? -причастие  н.ф. - напоённый страдательное  ,сов вида ,невозвратное , во мн .числе ,в полной форме ,в прош .времени ,в им .п .( может ,в вин. ,нужен контекст) синт роль - определение(~~~~~)
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