Помогите вычислить несобственный интеграл ∫ от 2 до +бесконечности x^3 + 2 /x^5
Математика
Помогите вычислить несобственный интеграл ∫ от 2 до +бесконечности x^3 + 2 /x^5
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Ответ: несобственный интеграл от 2 до +бесконечности [ ( x^3 + 2) / ( x ^5 ) ] = 17/32
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