S + Ba(OH)2= BaS + BaSO3 + ... Написать среду и расставить коэффициенты методом электронного баланса.

Химия
S + Ba(OH)2= BaS + BaSO3 + ... Написать среду и расставить коэффициенты методом электронного баланса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3S + 3Ba(OH)2 = 2BaS + BaSO3 + 3H2OS(0) +2e = S(-2)   2   ок-ль, в-иеS(0) -4e = S(-4)   1    в-ль, ок-ие

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