S + Ba(OH)2= BaS + BaSO3 + ... Написать среду и расставить коэффициенты методом электронного баланса.
Химия
S + Ba(OH)2= BaS + BaSO3 + ... Написать среду и расставить коэффициенты методом электронного баланса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3S + 3Ba(OH)2 = 2BaS + BaSO3 + 3H2OS(0) +2e = S(-2) 2 ок-ль, в-иеS(0) -4e = S(-4) 1 в-ль, ок-ие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К сложным веществам относится каждое из веществ в группе: 1) водород, озон, кислор??д 2) серная кислота,сероводород, кремний 3) аммиак, хлоро...
Русский язык
Помогите пожалуйста аргументы написать или сочинение очеень срочно по тексту фалеева (1)Солнце уже поднялось над лесом. (2)Иней давно растаял. (З)Н...
Биология
Найди соответствие между моллюском и его средой обитания и запиши обозначающие и?? буквы (в алфавитном порядке, без пробелов): Е. устрица А. ...