От села к городу легковой автомобиль доехал за 2 часа, а грузовой за 5 ч. Найдите скорость движения каждой машины, если скорость грузовика на 48 км \ ч меньше скорости легкового автомобиля.
Алгебра
От села к городу легковой автомобиль доехал за 2 часа, а грузовой за 5 ч. Найдите скорость движения каждой машины, если скорость грузовика на 48 км \ ч меньше скорости легкового автомобиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость легкового автомобиля будет x, тогда скорость грузового x - 32. Зная что легковое авто доехало за 3 часа, а грузовое за 5 часов. Составим и решим уравнение 3x = 5(x - 32) 3x = 5x - 160 2x = 160 x = 80 Тогда скорость легкового автомобиля равна 80 км/ч, а скорость грузового 80-32=48 км/ч. Ответ: 80 км/ч, 48 км/ч
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