Состав предложения: салют
Русский язык
Состав предложения: салют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда наступает новы год, мы видим в окнах ( на улицах) салют.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перед домом построили забор.Забор держится на 16 столбах расстояние между столбам?? состовляет 3 метра.Какова расстояние между пятым и одиннацытыми...
Химия
Запишите названия и символы трех частиц (1 атома и 2х ионов), электронная конфигура??ия которых соответствует следующему ряду чисел: (2,8)
Русский язык
Математика