Состав предложения: салют

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Состав предложения: салют
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда наступает новы год, мы видим в окнах ( на улицах) салют.
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