Помогите пожалуйста аргументы написать или сочинение очеень срочно по тексту фалеева (1)Солнце уже поднялось над лесом. (2)Иней давно растаял. (З)Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. (4)День занялся тёплый, н...

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Помогите пожалуйста аргументы написать или сочинение очеень срочно по тексту фалеева (1)Солнце уже поднялось над лесом. (2)Иней давно растаял. (З)Небо раскрылось в вышине, прозрачно-льдистое и голубое. (4)День занялся тёплый, непохожий на осенний. (5)Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал её. (6)Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал. (7)Что ты сказал? - спросил Левинсон у Бакланова, который подъехал к нему и своим вопросом вывел из состояния задумчивости. (8)Я говорю, надо бы дозор послать. (9)Да, да, надо послать; распорядись, пожалуйста... (10)Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью, - Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. (11)Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор. (12)Потом ещё кто-то проехал мимо. (13)Морозка! - крикнул Бакланов вслед уезжавшему. - (14)Вы всё-таки не теряйте друг дружку из виду. (15)Выстрелами предупредите о засаде. (16)Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. (17)Потом и отряд и Морозка скрылись за поворотом. (18)Мечик, задремавший в седле, больше не подгонял свою кобылу Нивку. (19)Иногда он приходил в себя и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. (20)Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то гибким прутьям... (21)Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. (22)Слезай! - сказал один придушенным свистящим шепотом. (23)Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и вдруг стремительно покатился куда-то под откос. (24)Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил и побежал вдоль по оврагу, хватаясь руками за что попало и делая невероятные прыжки. (25)3а ним гнались: сзади трещали кусты и кто-то ругался с злобными придыханиями... (26)Морозка, зная, что впереди ещё один дозорный, тоже плохо следил за тем, что творилось вокруг него. (27)Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остаётся одно непосредственное желание отдыха - отдыха во что бы то ни стало. (28)Он думал только о том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить голову. (29)Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. (30)Он заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьётся молока с куском пахучего ржаного хлеба, а потом заберётся на сеновал и крепко за- снёт. (31)И когда внезапно выросли перед ним жёлтые околыши казачьих фуражек и конь Иуда попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами, - это радостное видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершённого здесь Мечиком. (32)Сбежал, гад... - сказал Морозка. (33)Он испытывая чувство щемящей тоскливой жалости к себе и к людям, которые ехали позади него. (34)Ему жаль было не того, что он умрёт сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать и двигаться. (35)Морозка ясно понял, что никогда не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. (36)Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нём не зародилось мысли о какой-либо иной возможности для себя, кроме возможности предупредить их выстрелом об опасности... (37)Он выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три раза, как было условлено...

Автор: Гость