С данными словосочетаниями составьте предложения. Три восьмых километра, шесть ??есятых секунды, две третьих всего населения ,одна вторая капсулы.

Русский язык
С данными словосочетаниями составьте предложения. Три восьмых километра, шесть ??есятых секунды, две третьих всего населения ,одна вторая капсулы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам осталось пройти три восьмых километра, чтобы добраться до лагеря. Ему не хватило для победы шести десятых секунды. Две трети всего населения Земли пользуется соц.сетями. Доктор сказал, что я должна принимать одну вторую капсулу в день.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Крейсерская скорость движения** самолета АН ­158 равна 820 км/ч. За какое время этот с??молет пролетит 410 км? помогите решить
Ответить
Українська мова
Випишіть із тулмачного словника три будь-яких понять
Ответить
Английский язык
Переведите предлодение на Англиский язык: В школе у меня нету ланча.
Ответить
Математика
Помогите срочно!!!!!! В магазине за 30 рублей стоит пенал, Сколько рублей нужно зап??атить за 3 таких пенала?????
Ответить
Русский язык
От данныйх глаголов образуи сушествительные...выстрелить---кормить.......звонить....с??орить......переводит.....ловить....
Ответить