С данными словосочетаниями составьте предложения. Три восьмых километра, шесть ??есятых секунды, две третьих всего населения ,одна вторая капсулы.

Гость: Гость:

Нам осталось пройти три восьмых километра, чтобы добраться до лагеря. Ему не хватило для победы шести десятых секунды. Две трети всего населения Земли пользуется соц.сетями. Доктор сказал, что я должна принимать одну вторую капсулу в день.