С данными словосочетаниями составьте предложения. Три восьмых километра, шесть ??есятых секунды, две третьих всего населения ,одна вторая капсулы.
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С данными словосочетаниями составьте предложения. Три восьмых километра, шесть ??есятых секунды, две третьих всего населения ,одна вторая капсулы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам осталось пройти три восьмых километра, чтобы добраться до лагеря. Ему не хватило для победы шести десятых секунды. Две трети всего населения Земли пользуется соц.сетями. Доктор сказал, что я должна принимать одну вторую капсулу в день.
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