С каким из простых веществ сера не реагирует а) водород б)азот в)кислород г)цинк
Химия
С каким из простых веществ сера не реагирует а) водород б)азот в)кислород г)цинк
Ответ(ы):
Гость:
А) с водородом реагирует с образованием сероводорода H2S б) с азотом не реагирует в) с кислородом реагирует с образованием оксида серы (IV) SO2 г) с цинком реагирует с образованием сульфида цинка ZnS
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