С какими из двух афоризмов можно согласиться " Несчастная страна у которой нет героев" или " несчастная страна , которая нуждается в героях " Объясните свою позицию помогитее

Литература

С какими из двух афоризмов можно согласиться " Несчастная страна у которой нет героев" или " несчастная страна , которая нуждается в героях " Объясните свою позицию помогитее

Автор: Гость