С какими из двух афоризмов можно согласиться " Несчастная страна у которой нет героев" или " несчастная страна , которая нуждается в героях " Объясните свою позицию помогитее

Литература
С какими из двух афоризмов можно согласиться " Несчастная страна у которой нет героев" или " несчастная страна , которая нуждается в героях " Объясните свою позицию помогитее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несчастная страна которая нуждается в героях
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