С какими видами служебных документов и при каких обстоятельствах Вам приходилось иметь дело?
Обществознание
С какими видами служебных документов и при каких обстоятельствах Вам приходилось иметь дело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При получении паспорта гражданина РФ
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