С какой силой притягивается к Луне летчкик с моссой 80кг на высоте 260км над Луной ,р??диус Луны 1740 км. ,ускорение свободного падения =1,52 м/с^2 помогите пж
Физика
С какой силой притягивается к Луне летчкик с моссой 80кг на высоте 260км над Луной ,р??диус Луны 1740 км. ,ускорение свободного падения =1,52 м/с^2 помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Glun=GM/R² GM=glun*R²=1.52*(1740 000)²≈46*10¹¹ Glunh=GM/(R+H)²=46*10¹¹/(1740+260)²*10⁶≈46*10⁵/4*10⁶≈1.15 М/С²
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