С какой силой притягивается к Луне летчкик с моссой 80кг на высоте 260км над Луной ,р??диус Луны 1740 км. ,ускорение свободного падения =1,52 м/с^2 помогите пж

Физика

С какой силой притягивается к Луне летчкик с моссой 80кг на высоте 260км над Луной ,р??диус Луны 1740 км. ,ускорение свободного падения =1,52 м/с^2 помогите пж

Автор: Гость