с медведем ото льда к утру под скатертью на коне разобрать как часть речи

Русский язык
с медведем ото льда к утру под скатертью на коне разобрать как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с медведем к утру под скатертью отольда на коне
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