С овощной базы в магазин отправили 12 ящиков яблок сорта апорт по 35 кг в каждом и 9 я??иков яблок сорта триумф по 45 кг в каждом .яблок какого сорта отправили в магазин больше и на сколько килограммов больше.

Математика

С овощной базы в магазин отправили 12 ящиков яблок сорта апорт по 35 кг в каждом и 9 я??иков яблок сорта триумф по 45 кг в каждом .яблок какого сорта отправили в магазин больше и на сколько килограммов больше.

Автор: Гость