С овощной базы в магазин отправили 12 ящиков яблок сорта апорт по 35 кг в каждом и 9 я??иков яблок сорта триумф по 45 кг в каждом .яблок какого сорта отправили в магазин больше и на сколько килограммов больше.

Математика
С овощной базы в магазин отправили 12 ящиков яблок сорта апорт по 35 кг в каждом и 9 я??иков яблок сорта триумф по 45 кг в каждом .яблок какого сорта отправили в магазин больше и на сколько килограммов больше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*35=420(кг)- яблок сорта Апорт поступило в магазин 2) 9*45=405(кг) - яблок сорта Триумф поступило в магазин
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