Записать координаты точек на координатном луче А (34099) и В (34104)
Математика
Записать координаты точек на координатном луче А (34099) и В (34104)
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