(17) Вычисли сумму первых 6 членов геометрической прогрессии, если b1=1 и q = −3.
Геометрия
(17) Вычисли сумму первых 6 членов геометрической прогрессии, если b1=1 и q = −3.
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