Страница 100 N° 15 (1,2 столбик.), 16 ( 1 столбик) и номер 19. Помогите плез
Математика
Страница 100 N° 15 (1,2 столбик.), 16 ( 1 столбик) и номер 19. Помогите плез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страница 100 номер 15(1,2 столбик) а)16*59=944 г)103*12=1236 б)925*12=11 100 д)853*37=31 561 в)202*437=88 274 е)330*640=211 200 Страница 100 номер 16(1 столбик) а)271 659+839 451=1 111 110 б)9 090 001-239 889=8 850 112 Страница 100 номер 19 Задача 1)450:30=15(стр.)-должен был делать в 1 день. 2)15+3=18(стр.) - Делал в 1 день. 3)450:18=25(дн) - выполнит работу. 4)30-25=5(дн) - насколько раньше. Ответ на 5 дней раньше.
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