Сроооооочно помогите пожалуйстаааааа

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Сроооооочно помогите пожалуйстаааааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Across 6. bought 8.ran 9. .went 11. left 12. saw 14.sold 15. brought Down 1. caught 2.begun 3.wrote 5.stopped 7.tried 9. was 11. took 13. were
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