ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ Даю 25 баллов

Геометрия
ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ Даю 25 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробую сторона самого большого треугольника =16 см, значит его периметр = 48 см - это ответ на 2 вопрос дополнительного задания сторона следующего, сеньшего 2-го треугольника = половина стороны большего = 8 см, значит его периметр равен 24 см, следующая сторона - 4 см, получаем 12 см и т.д. значит у нас получилась геометрическая прогрессия - 48,24,12,6,... знаменатель q=0,5, т.е. он меньше 1 по модулю, значит для неё определяется понятие суммы членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии как число, к которому неограниченно приближается сумма   первых членов рассматриваемой прогрессии при неограниченном возрастании числа  . Формула, по которой находится эта сумма:S=b1/(1-q) это в 3 дополнительном вопросе вариант третий будет подставляем и получаем S=48/1-0,5=96 Ответ на первый дополнительный вопрос - 4 см
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