Во всех странах Западнрй Европпы принявших христианство, богослужение велочь на ??атинском языке. Подумайте, какие последствия могли быть у этого явления.

Гость: Гость:

Положительные 1. Текст всех молитв во всех странах были одинаковыми - это единство религии и единство народов. 2. По текстам единообразно проводились службы - сохранение религиозных традиций. 3. Молитва на латинском воспринимается более торжественно. Плохие. 1. Нужно было запоминать тексты на незнакомом языке. 2. Пояснения по текстам велось церковными служителями и могли быть произвольные толкования.