Во всех странах Западнрй Европпы принявших христианство, богослужение велочь на ??атинском языке. Подумайте, какие последствия могли быть у этого явления.
История
Во всех странах Западнрй Европпы принявших христианство, богослужение велочь на ??атинском языке. Подумайте, какие последствия могли быть у этого явления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные 1. Текст всех молитв во всех странах были одинаковыми - это единство религии и единство народов. 2. По текстам единообразно проводились службы - сохранение религиозных традиций. 3. Молитва на латинском воспринимается более торжественно. Плохие. 1. Нужно было запоминать тексты на незнакомом языке. 2. Пояснения по текстам велось церковными служителями и могли быть произвольные толкования.
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