Коротко охарактезуйте размещение насиления по земному шару
География
Коротко охарактезуйте размещение насиления по земному шару
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравномерное, зависит от климата и условий комфорта.
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