В однородном магнитном поле с индукцией 0,6 тл,перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10 м/с,движется прямой проводник. Какова длина проводника,если ЭДС индукции,возникающая в нем равна 12В?

Физика

В однородном магнитном поле с индукцией 0,6 тл,перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10 м/с,движется прямой проводник. Какова длина проводника,если ЭДС индукции,возникающая в нем равна 12В?

Автор: Гость