В однородном магнитном поле с индукцией 0,6 тл,перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10 м/с,движется прямой проводник. Какова длина проводника,если ЭДС индукции,возникающая в нем равна 12В?

Физика
В однородном магнитном поле с индукцией 0,6 тл,перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10 м/с,движется прямой проводник. Какова длина проводника,если ЭДС индукции,возникающая в нем равна 12В?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС=BvLsina 12=0.6*10L*1 (sin90=1) L=2 м
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