А)5Кбат=___байт=____бит; б)___Кбайт=___байт=12288бит в)___Кбайт=___байт=2^13бит г)___Гбайт=1536Мб??йт=___Кбайт
Информатика
А)5Кбат=___байт=____бит; б)___Кбайт=___байт=12288бит в)___Кбайт=___байт=2^13бит г)___Гбайт=1536Мб??йт=___Кбайт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 байт = 8 бит 1 Кбайт=1024 байт 1 Мбайт = 1024 Кбайт 1 Гбайт = 1024 Мбайт а) 5 Кбайт = 5120 байт = 40960 бит б) 1,5 Кбайт = 1536 байт = 12288 бит в) 1 Кбайт = 1024 байт = 8192 бит г) 1,5 Гбайт = 1536 Мбайт = 1572864 Кбайт
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