Помогите составит анализ рассказа "Аптека" А.П.Чехова

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Чеховский герой это средний человек и повседневная обыденная жизнь . средний человек у чехов это инженер врач учитель и ТД . который понимается как представитель массы как всяческий человек в нем отсутствует обыденность какая нибудь незаурядность глав. в нем обыкновенность распростр. основную особенность чеховских рассказов составляет стремление рассмотреть людей разных сословий и под единым углом зрения найти закономерности характеристики создания среднего человека