В августе Корова звёздочка дала 278 литров молока от сентябре на 26 литров меньше Ск??лько всего литров молока дала корова звёздочка за эти два месяца

Математика

В августе Корова звёздочка дала 278 литров молока от сентябре на 26 литров меньше Ск??лько всего литров молока дала корова звёздочка за эти два месяца

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