В августе Корова звёздочка дала 278 литров молока от сентябре на 26 литров меньше Ск??лько всего литров молока дала корова звёздочка за эти два месяца
Математика
В августе Корова звёздочка дала 278 литров молока от сентябре на 26 литров меньше Ск??лько всего литров молока дала корова звёздочка за эти два месяца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 278- 26= 252 литра молока дала в сентябре 2) 278+252= 530 литров молока корова дала за эти два месяца
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