Помогите пожалуйста даю 15 баллов Прогулочный катер развивает скорость 18 км/ч. Чт??бы осмотреть местные достопримечательности группа туристов отправилась из пункта А в пункт В по озеру, а обратно вернулась по реке, которая вп...
Физика
Помогите пожалуйста даю 15 баллов Прогулочный катер развивает скорость 18 км/ч. Чт??бы осмотреть местные достопримечательности группа туристов отправилась из пункта А в пункт В по озеру, а обратно вернулась по реке, которая впадает в это озеро. Путь туда оказался равным пути обратно и в общем составил 180 км. Путешествуя по озеру, туристы совершили 20-минутный привал на одном из островков. В результате средняя скорость на всем пути оказалась равной 16 км/ч. На какой путь было потрачено меньше времени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение:24/(х-3)+10/х скорость лодки х=15 км в час скорость лодки по течению 15+3=18 км в час кстати в условии задачи есть еще фраза:затеи 10 км по озеру)
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