Помогите пожалуйста даю 15 баллов Прогулочный катер развивает скорость 18 км/ч. Чт??бы осмотреть местные достопримечательности группа туристов отправилась из пункта А в пункт В по озеру, а обратно вернулась по реке, которая вп...

Физика

Помогите пожалуйста даю 15 баллов Прогулочный катер развивает скорость 18 км/ч. Чт??бы осмотреть местные достопримечательности группа туристов отправилась из пункта А в пункт В по озеру, а обратно вернулась по реке, которая впадает в это озеро. Путь туда оказался равным пути обратно и в общем составил 180 км. Путешествуя по озеру, туристы совершили 20-минутный привал на одном из островков. В результате средняя скорость на всем пути оказалась равной 16 км/ч. На какой путь было потрачено меньше времени?

Автор: Гость