Как это решить пож очень надо умаляю 1) (12m-5m)×4=252
Математика
Как это решить пож очень надо умаляю 1) (12m-5m)×4=252
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48m-20m=252, 28m=252, m=252:28, m=9
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