С силикатом натрия в водном растворе с образованием осадка вступает в реакцию: 1. хлороводород 2. хлорид калия 3. гидроксид калия 4. сульфат бария 5. нитрат натрия Пояснения приветствуются, очень!

Химия
С силикатом натрия в водном растворе с образованием осадка вступает в реакцию: 1. хлороводород 2. хлорид калия 3. гидроксид калия 4. сульфат бария 5. нитрат натрия Пояснения приветствуются, очень!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3 (осадок H2SiO3)

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