С силикатом натрия в водном растворе с образованием осадка вступает в реакцию: 1. хлороводород 2. хлорид калия 3. гидроксид калия 4. сульфат бария 5. нитрат натрия Пояснения приветствуются, очень!

Химия

С силикатом натрия в водном растворе с образованием осадка вступает в реакцию: 1. хлороводород 2. хлорид калия 3. гидроксид калия 4. сульфат бария 5. нитрат натрия Пояснения приветствуются, очень!

Автор: Гость