S(t) =5t+3t^2+2, найти скорость тела через 5 секунд
Математика
S(t) =5t+3t^2+2, найти скорость тела через 5 секунд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(5)=252 считал на канкуляторе
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