Сохранить файл можно функциональной клавишей: А. F3. B. F2. C. F4. D. F5
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Сохранить файл можно функциональной клавишей: А. F3. B. F2. C. F4. D. F5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D. F5 используется почти везде
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