Сам не справлюсь, поможете? При перемещении электрона между двумя точками в электрическом поле совершается работа 4*10^-16 Дж. Чему равна разность потенциалов меду этими точками?

Физика

Сам не справлюсь, поможете? При перемещении электрона между двумя точками в электрическом поле совершается работа 4*10^-16 Дж. Чему равна разность потенциалов меду этими точками?

Автор: Гость