Сам не справлюсь, поможете? При перемещении электрона между двумя точками в электрическом поле совершается работа 4*10^-16 Дж. Чему равна разность потенциалов меду этими точками?
Физика
Сам не справлюсь, поможете? При перемещении электрона между двумя точками в электрическом поле совершается работа 4*10^-16 Дж. Чему равна разность потенциалов меду этими точками?
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