Самка голубого кита во время выкармливания киченко худеет на 30 тонн Это составляет одну четвертую всей массы определить массу мамы голубого котенка
Математика
Самка голубого кита во время выкармливания киченко худеет на 30 тонн Это составляет одну четвертую всей массы определить массу мамы голубого котенка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ: 4*30= 120 тонн
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