В бассеини с основанием 30 м x 60 имеется 2160000 л воды можно ли плавать в этом бассеини почему вычеслите в сантиметрах
Математика
В бассеини с основанием 30 м x 60 имеется 2160000 л воды можно ли плавать в этом бассеини почему вычеслите в сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.30·60=180м², 1м²=100·100=10 000дм² 180м²=1 800 000 2. 2 160 000л=2 160 000 дм³ 3. 2 160 000: 1 800 000=216:180=1.2 дм=12 см Ответ: нельзя ,так как высота воды 12 см.
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