В бассеини с основанием 30 м x 60 имеется 2160000 л воды можно ли плавать в этом бассеини почему вычеслите в сантиметрах

Математика

В бассеини с основанием 30 м x 60 имеется 2160000 л воды можно ли плавать в этом бассеини почему вычеслите в сантиметрах

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