Сколько воды и соли нужно взять, чтобы приготовить 250 г 10℅ раствора нитрата натрия

Химия
Сколько воды и соли нужно взять, чтобы приготовить 250 г 10℅ раствора нитрата натрия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Воспользуемся формулой: w=m(вещества)*100%/m(раствора) Выводим: m(вещества)=w*m(раствора)/100% m(вещества)=10%*250г/100%=25 г 2)m(H2O)=m(раствора)-m(вещества)=250г-25г=225 г Ответ:m(вещества)=25 г ; m(H2O)=225 г
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