Помогите решить пример по действиям под буквой а

Математика
Помогите решить пример по действиям под буквой а
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Гость:
Ты по лучше сфоткай  я решу
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