Самостоятельно приведи примеры объектов окружающего мира. природные: рукотворные:
Окружающий мир
Самостоятельно приведи примеры объектов окружающего мира. природные: рукотворные:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные - это объекты сделаны природой например дерево земля камень итак далее рукотворные -это объекты сделаны человеком например стул стол парта телефон итак далее
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