Составь и запиши предложения, в которых слово моря выступает в роли равных членов предложения
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Составь и запиши предложения, в которых слово моря выступает в роли равных членов предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня море было громким и красивым
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